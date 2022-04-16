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16 Nis 2022 - 13:29

Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Sonu Tüyler Ürpertici Oldu! En Güvendiği İsimdi, Ellerine Cesedini Teslim Etti! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finale doğru ateş ve intikamlar alevlenmeye başladı. Derin karakterinin dizideki sonu büyük bir merak konusu olurken; felaket milyonları şok içerisinde bıraktı. En güvendiği ismin ellerine teslim ettiği cesedi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin sonu nasıl olacak?