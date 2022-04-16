Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Sonu Tüyler Ürpertici Oldu! En Güvendiği İsimdi, Ellerine Cesedini Teslim Etti! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finale doğru ateş ve intikamlar alevlenmeye başladı. Derin karakterinin dizideki sonu büyük bir merak konusu olurken; felaket milyonları şok içerisinde bıraktı. En güvendiği ismin ellerine teslim ettiği cesedi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin sonu nasıl olacak?
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Sadakatsiz dizisinin de Derin ve Asya arasındaki savaş acı bir şekilde bitmişti. Peki, Sadakatsiz dizisindeki Derin’in sonu nasıl olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.