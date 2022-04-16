Camdaki Kız Dizisindeki Hayri’nin İtirafı Ortaya Çıktı! Feride Ve Sedat Hapı Yuttu; Bu Kez Dönüşü Olmayan Yoldalar! Nalan’ın Kararı…

Merak ile takip edilen Kanal D yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde ortalık iyice karışmaya başladı. Geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 39. bölümü ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Camdaki Kız dizisinde Hayri ile Nalan arasında yaşananlar adeta olay oldu. Bunun üzerine soluğu sosyal medya hesaplarında alan Camdaki Kız izleyicisinin hedefinde ise, Feride vardı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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