Camdaki Kız Dizisindeki Hayri’nin İtirafı Ortaya Çıktı! Feride Ve Sedat Hapı Yuttu; Bu Kez Dönüşü Olmayan Yoldalar! Nalan’ın Kararı…
Merak ile takip edilen Kanal D yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde ortalık iyice karışmaya başladı. Geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 39. bölümü ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Camdaki Kız dizisinde Hayri ile Nalan arasında yaşananlar adeta olay oldu. İşte Camdaki Kız dizisinden son detaylar...
Merak ile takip edilen Kanal D yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde ortalık iyice karışmaya başladı. Geçtiğimiz perşembe ekranlara gelen 39. bölümü ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Camdaki Kız dizisinde Hayri ile Nalan arasında yaşananlar adeta olay oldu. Bunun üzerine soluğu sosyal medya hesaplarında alan Camdaki Kız izleyicisinin hedefinde ise, Feride vardı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Nis 2022 - 13:42 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.