Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının iz bırakan yapımları arasındaki yerini daha ilk sezonundan almayı başaran Yargı dizisinin Eren komisere hayat veren Uğur Aslan diziyle birlikte yıldızı parlayan oyunculardan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir eğlence programında söylediği türkü ile de bir hayli ses getiren Uğur Aslan’ın yeni bir projesinin olduğu ortaya çıktı. Afara isimli bir projeyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Uğur Aslan, Yargı dizisinden ayrılıp, ayrılmayacağı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Yargı dizisinin Eren komiseri diziden ayrılıyor mu? Uğur Aslan Yargı dizisinden çıkıyor mu? Uğur Aslan’ın yeni projesi Afara nedir, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...