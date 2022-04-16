Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının iz bırakan yapımları arasındaki yerini daha ilk sezonundan almayı başaran Yargı dizisinin Eren komisere hayat veren Uğur Aslan diziyle birlikte yıldızı parlayan oyunculardan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir eğlence programında söylediği türkü ile de bir hayli ses getiren Uğur Aslan’ın yeni bir projesinin olduğu ortaya çıktı. İşte Uğur Arslan ve yeni projesi ile ilgili detaylar...
Kanal D ekranlarının iz bırakan yapımları arasındaki yerini daha ilk sezonundan almayı başaran Yargı dizisinin Eren komisere hayat veren Uğur Aslan diziyle birlikte yıldızı parlayan oyunculardan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir eğlence programında söylediği türkü ile de bir hayli ses getiren Uğur Aslan’ın yeni bir projesinin olduğu ortaya çıktı. Afara isimli bir projeyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Uğur Aslan, Yargı dizisinden ayrılıp, ayrılmayacağı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Yargı dizisinin Eren komiseri diziden ayrılıyor mu? Uğur Aslan Yargı dizisinden çıkıyor mu? Uğur Aslan’ın yeni projesi Afara nedir, ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…
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16 Nis 2022 - 13:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.