Hadise’nin Başı Büyük Belada! Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… Cebindeki Tüm Varını Yoğunu Vermek Zorunda Kalacak! “Yok Artık!”
Şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olan Hadise’ye devam eden ticari bir davasından kötü haber geldi. Adeta bir servet niteliğinde para cezasına çarptırılan Hadise, açılan mahkemece suçlu bulundu. İşte detaylar...
Şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olan Hadise’ye devam eden ticari bir davasından kötü haber geldi. Adeta bir servet niteliğinde para cezasına çarptırılan Hadise, açılan mahkemece suçlu bulundu. Öte yandan Hadise’nin ödeyeceği para cezasını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Hadise neden tazminat ödeyecek? Hadise ne cezası aldı? Hadise ile Trendyol davası sonuçlandı mı? İşte, detaylar…
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16 Nis 2022 - 13:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.