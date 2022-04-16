Hadise’nin Başı Büyük Belada! Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… Cebindeki Tüm Varını Yoğunu Vermek Zorunda Kalacak! “Yok Artık!”

Şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olan Hadise’ye devam eden ticari bir davasından kötü haber geldi. Adeta bir servet niteliğinde para cezasına çarptırılan Hadise, açılan mahkemece suçlu bulundu. Öte yandan Hadise’nin ödeyeceği para cezasını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Hadise neden tazminat ödeyecek? Hadise ne cezası aldı? Hadise ile Trendyol davası sonuçlandı mı? İşte, detaylar…

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