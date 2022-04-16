- 16 Nis 2022 - 13:55 G: 16 Nis 2022 - 14:14

Survivor İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! İkinci Eleme Adayı Göbek Attırdı; Bundan Sonra Olmayacak! Halaylar Çekilmeye Başlandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ikinci dokunulmazlık ve iletişim ödülünün oyunu resmen ifşa edildi! Eleme potasına gidecek olan ikinci isim göbek attırdı! Yarışmadan elenen ismin o olacağını düşünenler ise adeta halay çekmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor All Star yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımından kazanan taraf Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise eleme adayı olarak Evrim’i çıkartmıştı. Şimdi ise açıklanan ifşalara göre ikinci dokunulmazlığı kazanan takım ve ikinci eleme adayı gün yüzüne çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

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