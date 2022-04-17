Survivor İkinci Eleme ve Dokunulmazlık İfşa Edildi! İkinci Eleme Adayı Belli Oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Halaylar Çekilmeye Başlandı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ikinci dokunulmazlık ve iletişim ödülünün oyunu resmen ifşa edildi! Eleme potasına gidecek olan ikinci isim göbek attırdı! Yarışmadan elenen ismin o olacağını düşünenler ise adeta halay çekmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor All Star yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımından kazanan taraf Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise eleme adayı olarak Evrim’i çıkartmıştı. Şimdi ise açıklanan ifşalara göre ikinci dokunulmazlığı kazanan takım ve ikinci eleme adayı gün yüzüne çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.