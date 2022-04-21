Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Kurt Efe babasının kopyası! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
Ekranların en çok beğenilen erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir baba olmak için hazırlanıyordu. Eşi Başak Dizer ile ilk çocuklarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir mesaj yayınladı. O mesajın üzerine tüm sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlunu konuşurken; çiftin oğullarının adı da bir hayli dikkat çekti. İşte detaylar...
Ekranların en çok beğenilen erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir baba olmak için hazırlanıyordu. Eşi Başak Dizer ile ilk çocuklarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir mesaj yayınladı. O mesajın üzerine tüm sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlunu konuşurken; çiftin oğullarının adı da bir hayli dikkat çekti! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeği doğdu mu? Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlunun adı ne? Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin bebeği kime benziyor? İşte, detaylar…
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21 Nis 2022 - 00:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.