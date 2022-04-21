- 21 Nis 2022 - 00:41

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Kurt Efe babasının kopyası! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…

Ekranların en çok beğenilen erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir baba olmak için hazırlanıyordu. Eşi Başak Dizer ile ilk çocuklarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir mesaj yayınladı. O mesajın üzerine tüm sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlunu konuşurken; çiftin oğullarının adı da bir hayli dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekranların en çok beğenilen erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir baba olmak için hazırlanıyordu. Eşi Başak Dizer ile ilk çocuklarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir mesaj yayınladı. O mesajın üzerine tüm sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlunu konuşurken; çiftin oğullarının adı da bir hayli dikkat çekti! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeği doğdu mu? Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlunun adı ne? Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin bebeği kime benziyor? İşte, detaylar…

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21 Nis 2022 - 00:41 - Magazin

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