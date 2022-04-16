- 16 Nis 2022 - 16:04 G: 16 Nis 2022 - 16:05

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… Çocuğunun İsmi Bile…

Ekranların en çok beğenilen erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir baba olmak için hazırlanıyordu. Eşi Başak Dizer ile ilk çocuklarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir mesaj yayınladı. O mesajın üzerine tüm sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlunu konuşurken; çiftin oğullarının adı da bir hayli dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekranların en çok beğenilen erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir baba olmak için hazırlanıyordu. Eşi Başak Dizer ile ilk çocuklarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir mesaj yayınladı. O mesajın üzerine tüm sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğlunu konuşurken; çiftin oğullarının adı da bir hayli dikkat çekti! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeği doğdu mu? Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlunun adı ne? Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin bebeği kime benziyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Nis 2022 - 16:04 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
Hadise’nin Başı Büyük Belada! Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… Cebindeki Tüm Varını Yoğunu Vermek Zorunda Kalacak! “Yok Artık!” mask
Hadise’nin Başı Büyük Belada! Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… Cebindeki Tüm Varını Yoğunu Vermek Zorunda Kalacak! “Yok Artık!”
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor?
Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor? mask
Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…
Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!” mask
Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!”
Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle… mask
Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle…
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Şok Eden İtiraf! Onur Seyit Yaran Araya Girdi; Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer İkisi de… mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Şok Eden İtiraf! Onur Seyit Yaran Araya Girdi; Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer İkisi de…
Masumlar Apartmanı Safiye Güzelliğiyle Esti Gürledi! Derin Yırtmaçlı Eteğiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Safiye Ne Oldu Sana!” mask
Masumlar Apartmanı Safiye Güzelliğiyle Esti Gürledi! Derin Yırtmaçlı Eteğiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Safiye Ne Oldu Sana!”
Survivor İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! İkinci Eleme Adayı Göbek Attırdı; Bundan Sonra Olmayacak! Halaylar Çekilmeye Başlandı! mask
Survivor İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! İkinci Eleme Adayı Göbek Attırdı; Bundan Sonra Olmayacak! Halaylar Çekilmeye Başlandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status