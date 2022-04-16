Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?

Oğlu ile gerçekleştirdiği her paylaşım ile yürekleri adeta yakan Ebru Şallı, oğlunun ikinci ölüm yıldönümü ile ilgili de bir paylaşım gerçekleştirdi. Oğlunu bu ölüm yıldönümünde de duygu yüklü sözler ile anan Ebru Şallı, takipçilerinin yüreğini adeta parçaladı. Peki, Ebru Şallı’nın oğlu Pars ne zaman, neden öldü? Ebru Şallı oğlu ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…