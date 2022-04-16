Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?
Oğlu ile gerçekleştirdiği her paylaşım ile yürekleri adeta yakan Ebru Şallı, oğlunun ikinci ölüm yıldönümü ile ilgili de bir paylaşım gerçekleştirdi. Oğlunu bu ölüm yıldönümünde de duygu yüklü sözler ile anan Ebru Şallı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Oğlu ile gerçekleştirdiği her paylaşım ile yürekleri adeta yakan Ebru Şallı, oğlunun ikinci ölüm yıldönümü ile ilgili de bir paylaşım gerçekleştirdi. Oğlunu bu ölüm yıldönümünde de duygu yüklü sözler ile anan Ebru Şallı, takipçilerinin yüreğini adeta parçaladı. Peki, Ebru Şallı’nın oğlu Pars ne zaman, neden öldü? Ebru Şallı oğlu ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…
16 Nis 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.