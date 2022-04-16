Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…
Bir süredir boşanma iddiaları ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, evliliklerindeki krizi atlatmış ve birlikte yeniden poz vermeye başlamıştı. O pozların ardından Buse Varol’un gerçekleştirdiği bir paylaşımın yeni bir krize daha neden olduğu ve Alişan’ın bu krize evi terk etmek ile tepki verdiği iddia edildi. İşte son gelişmeler...
Bir süredir boşanma iddiaları ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, evliliklerindeki krizi atlatmış ve birlikte yeniden poz vermeye başlamıştı. O pozların ardından Buse Varol’un gerçekleştirdiği bir paylaşımın yeni bir krize daha neden olduğu ve Alişan’ın bu krize evi terk etmek ile tepki verdiği iddia edildi. Peki, Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? Alişan evi mi terk etti? Alişan ile Buse Varol bir kez daha mı kavga etti? İşte, detaylar…
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16 Nis 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.