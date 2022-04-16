Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…

Bir süredir boşanma iddiaları ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, evliliklerindeki krizi atlatmış ve birlikte yeniden poz vermeye başlamıştı. O pozların ardından Buse Varol’un gerçekleştirdiği bir paylaşımın yeni bir krize daha neden olduğu ve Alişan’ın bu krize evi terk etmek ile tepki verdiği iddia edildi. Peki, Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? Alişan evi mi terk etti? Alişan ile Buse Varol bir kez daha mı kavga etti? İşte, detaylar…

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