Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!”

Yaptığı her yapım ile adından söz ettirmeyi başaran Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl başladığı Erşan Kuneri dizisini bitirdi. Önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkacak olan Erşan Kuneri, daha yayına girmeden adeta bomba gibi bir etki yarattı. Erşan Kuneri’nin paylaşılan tanıtım afişinde yer alan o cinsel gönderme, sosyal medyayı adeta birbirine kattı! Peki, Cem Yılmaz’ın yeni dizisi Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede oynuyor? Erşan Kuneri dizisinin tanıtım afişinde ne var? İşte, detaylar…