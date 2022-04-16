Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!”
Yaptığı her yapım ile adından söz ettirmeyi başaran Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl başladığı Erşan Kuneri dizisini bitirdi. Önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkacak olan Erşan Kuneri, daha yayına girmeden adeta bomba gibi bir etki yarattı. Erşan Kuneri’nin paylaşılan tanıtım afişinde yer alan o cinsel gönderme ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yaptığı her yapım ile adından söz ettirmeyi başaran Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl başladığı Erşan Kuneri dizisini bitirdi. Önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkacak olan Erşan Kuneri, daha yayına girmeden adeta bomba gibi bir etki yarattı. Erşan Kuneri’nin paylaşılan tanıtım afişinde yer alan o cinsel gönderme, sosyal medyayı adeta birbirine kattı! Peki, Cem Yılmaz’ın yeni dizisi Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede oynuyor? Erşan Kuneri dizisinin tanıtım afişinde ne var? İşte, detaylar…
16 Nis 2022 - 16:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.