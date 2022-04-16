- 16 Nis 2022 - 14:54 G: 16 Nis 2022 - 15:09

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Şok Eden İtiraf! Onur Seyit Yaran Araya Girdi; Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer İkisi de…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye ve Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun şok eden itiraflarda bulundu! Onur Seyit Yaran araya girip öyle şeyler söyledi ki, perde arkası aralandı! Meğer iki isimde…

Başrol olarak yer aldıkları Kardeşlerim dizisiyle yıldızlarını parlatan Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun, kısa bir süre önce bir programa konuk olarak şok açıklamalarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Nis 2022 - 14:54 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kaderimin Oyunu Dizisindeki Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal… mask
Kaderimin Oyunu Dizisindeki Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal…
Camdaki Kız Dizisindeki Hayri’nin İtirafı Ortaya Çıktı! Feride Ve Sedat Hapı Yuttu; Bu Kez Dönüşü Olmayan Yoldalar! Nalan’ın Kararı… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Hayri’nin İtirafı Ortaya Çıktı! Feride Ve Sedat Hapı Yuttu; Bu Kez Dönüşü Olmayan Yoldalar! Nalan’ın Kararı…
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Sonu Tüyler Ürpertici Oldu! En Güvendiği İsimdi, Ellerine Cesedini Teslim Etti! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Sonu Tüyler Ürpertici Oldu! En Güvendiği İsimdi, Ellerine Cesedini Teslim Etti! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce…
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Survivor 80. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 16 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 80. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 16 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!” mask
Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…
Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor? mask
Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Safiye Güzelliğiyle Esti Gürledi! Derin Yırtmaçlı Eteğiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Safiye Ne Oldu Sana!” mask
Masumlar Apartmanı Safiye Güzelliğiyle Esti Gürledi! Derin Yırtmaçlı Eteğiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Safiye Ne Oldu Sana!”
Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… Çocuğunun İsmi Bile… mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… Çocuğunun İsmi Bile…
Hadise’nin Başı Büyük Belada! Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… Cebindeki Tüm Varını Yoğunu Vermek Zorunda Kalacak! “Yok Artık!” mask
Hadise’nin Başı Büyük Belada! Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… Cebindeki Tüm Varını Yoğunu Vermek Zorunda Kalacak! “Yok Artık!”
Survivor İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! İkinci Eleme Adayı Göbek Attırdı; Bundan Sonra Olmayacak! Halaylar Çekilmeye Başlandı! mask
Survivor İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! İkinci Eleme Adayı Göbek Attırdı; Bundan Sonra Olmayacak! Halaylar Çekilmeye Başlandı!
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Sonu Tüyler Ürpertici Oldu! En Güvendiği İsimdi, Ellerine Cesedini Teslim Etti! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Sonu Tüyler Ürpertici Oldu! En Güvendiği İsimdi, Ellerine Cesedini Teslim Etti! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki…
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kaderimin Oyunu Dizisindeki Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal… mask
Kaderimin Oyunu Dizisindeki Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal…
Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!” mask
Cem Yılmaz’ın Yeni Projesi Olay Yarattı! Afişteki Cinsel Mesaj Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! “Yazıklar Olsun!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…
Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor? mask
Ebru Şallı’dan Yürekleri Paramparça Eden Paylaşım! Tam Tamına 2 Yıl Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Safiye Güzelliğiyle Esti Gürledi! Derin Yırtmaçlı Eteğiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Safiye Ne Oldu Sana!” mask
Masumlar Apartmanı Safiye Güzelliğiyle Esti Gürledi! Derin Yırtmaçlı Eteğiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Safiye Ne Oldu Sana!”
Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… Çocuğunun İsmi Bile… mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… Çocuğunun İsmi Bile…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status