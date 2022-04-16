16 Nis 2022 - 14:54 Güncelleme: 16 Nis 2022 - 15:09
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Şok Eden İtiraf! Onur Seyit Yaran Araya Girdi; Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer İkisi de…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye ve Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun şok eden itiraflarda bulundu! Onur Seyit Yaran araya girip öyle şeyler söyledi ki, perde arkası aralandı! Meğer iki isimde…
Başrol olarak yer aldıkları Kardeşlerim dizisiyle yıldızlarını parlatan Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun, kısa bir süre önce bir programa konuk olarak şok açıklamalarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.