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16 Nis 2022 - 14:54

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Şok Eden İtiraf! Onur Seyit Yaran Araya Girdi; Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer İkisi de…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye ve Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun şok eden itiraflarda bulundu! Onur Seyit Yaran araya girip öyle şeyler söyledi ki, perde arkası aralandı! Meğer iki isimde…