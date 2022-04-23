- 23 Nis 2022 - 13:56 G: 23 Nis 2022 - 14:22

Kardeşlerim Dizisinin Başrollerinden Utanç Verici Açıklama! Öyle Şeyler Yapıyorlarmış Ki… “Midem Kaldırmadı!” Sanal Linç Yiyorlar…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından öyle bir itiraf geldi ki, milyonlar bu itirafı utanç verici olarak değerlendirdi. Yaptıkları olay yaratıcı şeylere tepkiler gırla gelirken; sosyal medyada ise “Midemiz bulanıyoruz” nidaları atılmaya başlandı! Peki, Kardeşlerim dizinin başrol oyuncuları nasıl bir açıklamada bulundular?

Başrol olarak yer aldıkları Kardeşlerim dizisiyle yıldızlarını parlatan Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun, kısa bir süre önce bir programa konuk olarak şok açıklamalarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Nis 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

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