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23 Nis 2022 - 13:56

Kardeşlerim Dizisinin Başrollerinden Utanç Verici Açıklama! Öyle Şeyler Yapıyorlarmış Ki… “Midem Kaldırmadı!” Sanal Linç Yiyorlar…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından öyle bir itiraf geldi ki, milyonlar bu itirafı utanç verici olarak değerlendirdi. Yaptıkları olay yaratıcı şeylere tepkiler gırla gelirken; sosyal medyada ise “Midemiz bulanıyoruz” nidaları atılmaya başlandı! Peki, Kardeşlerim dizinin başrol oyuncuları nasıl bir açıklamada bulundular?