- 16 Nis 2022 - 15:26 G: 16 Nis 2022 - 15:36

Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Yiğit Poyraz’ın aşkı ortaya çıktı. Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen ismi görenler ise hayal kırıklığına uğradı! Geçtiğimiz sene Ayşe Yüksel’le aşk dedikodularına karışan Yiğit Poyraz’ın sevgilisinin gündeme gelmesiyle birlikte birçok kişi ise “Ayşe Yüksel hüngür hüngür ağlayacak yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde bir yıldız gibi parlayan Yiğit Poyraz binlerce hayran kitlesine ulaşmıştı. İsmail Balaban’la final koltuğuna oturan Yiğit Poyraz, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. Yarışmada her ne kadar ikinci olsa bile gönüller şampiyon olmayı başarmış olan Yiğit Poyraz’ın yeni sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 15:26 Ankara- Yaşam

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