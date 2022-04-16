Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Yiğit Poyraz’ın aşkı ortaya çıktı. Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen ismi görenler ise hayal kırıklığına uğradı! Geçtiğimiz sene Ayşe Yüksel’le aşk dedikodularına karışan Yiğit Poyraz’ın sevgilisinin gündeme gelmesiyle birlikte birçok kişi ise “Ayşe Yüksel hüngür hüngür ağlayacak yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde bir yıldız gibi parlayan Yiğit Poyraz binlerce hayran kitlesine ulaşmıştı. İsmail Balaban’la final koltuğuna oturan Yiğit Poyraz, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. Yarışmada her ne kadar ikinci olsa bile gönüller şampiyon olmayı başarmış olan Yiğit Poyraz’ın yeni sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.