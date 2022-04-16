Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde bir yıldız gibi parlayan Yiğit Poyraz binlerce hayran kitlesine ulaşmıştı. İsmail Balaban’la final koltuğuna oturan Yiğit Poyraz, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. Yarışmada her ne kadar ikinci olsa bile gönüller şampiyon olmayı başarmış olan Yiğit Poyraz’ın yeni sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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