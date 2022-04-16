Survivor Nisa Hastanelik Oldu; Apar Topar Gönderildi! Günlerce Acılar İçerisinde… “Yazıklar Olsun” Acun Medya Patlattı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir beğeni toplayan Survivor’un 2020 sezonunda yer alan Nisa Bölükbaşı, samimi ve sempatik halleriyle büyük bir kitleye ulaşmıştı. Birçok kişi tarafından şimdiden gönüllerde şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’nın hastalığı yürekleri yakıp yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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