- 16 Nis 2022 - 16:25 G: 16 Nis 2022 - 16:35

Survivor Nisa Hastanelik Oldu; Apar Topar Gönderildi! Günlerce Acılar İçerisinde… “Yazıklar Olsun” Acun Medya Patlattı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı hastanelik oldu! Apar topar hastaneye gönderilen Nisa Bölükbaşı, yürekleri sızım sızım sızlattı. Günlerce acılar içerisinde kıvranan Nisa Bölükbaşı’nın bu hallerine ise sevenleri tepkide bulunarak; “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! Acun Medya’nın patlattığı olay gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir beğeni toplayan Survivor’un 2020 sezonunda yer alan Nisa Bölükbaşı, samimi ve sempatik halleriyle büyük bir kitleye ulaşmıştı. Birçok kişi tarafından şimdiden gönüllerde şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’nın hastalığı yürekleri yakıp yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 16:25 - Yaşam

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