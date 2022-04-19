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19 Nis 2022 - 21:34

Mahkum Dizisinde Yürekleri Yakan Ayrılık! Avukat Cemre’nin Yerine Öyle Bir İsim Geldi Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da son dakika gelişmesi yaşandı! Yaprak dökümünün başladığı Mahkum’dan ayrılan Seray Kaya, sevenlerini büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise Avukat Cemre karakterinin yerine öyle bir isim geldi ki, 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! Peki, neler oluyor?