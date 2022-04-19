- 19 Nis 2022 - 21:34

Mahkum Dizisinde Yürekleri Yakan Ayrılık! Avukat Cemre’nin Yerine Öyle Bir İsim Geldi Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da son dakika gelişmesi yaşandı! Yaprak dökümünün başladığı Mahkum’dan ayrılan Seray Kaya, sevenlerini büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise Avukat Cemre karakterinin yerine öyle bir isim geldi ki, 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisi Perşembe akşamlarında reyting rekorlarını kırıyor. Her bölümde farklı bir aksiyon ve gerilim yaşatan Mahkum dizisinin son bölümünde beklenin tam tersi bir tokat gelmişti. Herkes Savcı Fırat ve Avukat Cemre’nin evleneceğini düşünürken; Avukat Cemre karakteri bir cinayete kurban gitmişti. Şimdi ise Avukat Cemre’nin yerine şok bir isim katıldı!

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19 Nis 2022 - 21:34 Ankara- Yaşam

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