- 16 Nis 2022 - 17:25

Survivor Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Neden Olmadığı Ortaya Çıktı! Hastanelik Olmuş; Ölümlerden Dönmüş! Meğer Başına Gelen O Bela...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da uzun bir süredir yer almayan, uzaktan bağlantı yaparak yarışmaya katılan Acun Ilıcalı’nın neden programda olmadığı ortaya çıktı! Hastanelik olup ölümlerden döndüğü ortaya çıkan Acun Ilıcalı, yürekleri sızım sızım sızlattı. Uzun bir süredir tartışmalara neden olan Acun Ilıcalı’nın yokluğunun cevabı sonunda verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan All Star’ın ilk bölümünden beri adam akıllı adada olmayan Acun Ilıcalı, akıllarda soru işareti bırakmıştı. Yeni aldığı futbol takımı olan Hull City’e daha çok ağırlık verdiği konuşulan Acun Ilıcalı’nın sağlık sorunları yaşadığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 17:25 Ankara- Yaşam

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