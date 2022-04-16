Masterchef Dilara Başaran Minicik Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki… “Aştın Kendini!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2021 sezonunda yer alan Dilara Başaran, sosyal medyaya adını kazıdı! Minicik elbisesiyle akılları başlardan alan Dilara Başaran, adeta alev alev yaktı! Yakın zamanda dünya evine gireceği konuşulan Dilara Başaran’ın bu pozlarından sonra Masterchef aşkının delireceğine dair yorumlat yapıldı! Bacaklarını kanıtlayan Dilara Başaran’a “Aştın kendini” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından beşinci olarak ayrılan Dilara Başaran, yarışmada en uzun kalan kadın yarışmacı olarak adını tarihe yazmıştı. Çalışmalarıyla ve duruşuyla milyonların kalbinde şampiyon olmuş olan Dilara Başaran’ın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.