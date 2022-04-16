- 16 Nis 2022 - 18:28 G: 16 Nis 2022 - 18:35

Sadakatsiz Dizisi Kanal D’de Bitiyor, Acun Ilıcalı’da Başlıyor! Son Karar Çıktı; Ortalık Karıştı! Finalinden Sonra Büyük Skandal Patlayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz hakkında şok bir iddia ortaya atıldı! Kanal D ekranlarından kısa bir süre sonra ayrılacak olan dizi için iddialara göre Acun Ilıcalı adımını attı. Son karar çıkarken, finalden sonra büyük skandalın patlayacağı gözler önüne serildi! Özellikle Sadakatsiz dizisinin tutkunlarını heyecanlandıran bu gelişme şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. 60. Bölümde ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisi için iddialara göre Acun Ilıcalı kolları sıvadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 18:28 Ankara- Yaşam

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