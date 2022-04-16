Sadakatsiz Dizisi Kanal D’de Bitiyor, Acun Ilıcalı’da Başlıyor! Son Karar Çıktı; Ortalık Karıştı! Finalinden Sonra Büyük Skandal Patlayacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz hakkında şok bir iddia ortaya atıldı! Kanal D ekranlarından kısa bir süre sonra ayrılacak olan dizi için iddialara göre Acun Ilıcalı adımını attı. Son karar çıkarken, finalden sonra büyük skandalın patlayacağı gözler önüne serildi! Özellikle Sadakatsiz dizisinin tutkunlarını heyecanlandıran bu gelişme şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. 60. Bölümde ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisi için iddialara göre Acun Ilıcalı kolları sıvadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.