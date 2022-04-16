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16 Nis 2022 - 18:28

Sadakatsiz Dizisi Kanal D’de Bitiyor, Acun Ilıcalı’da Başlıyor! Son Karar Çıktı; Ortalık Karıştı! Finalinden Sonra Büyük Skandal Patlayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz hakkında şok bir iddia ortaya atıldı! Kanal D ekranlarından kısa bir süre sonra ayrılacak olan dizi için iddialara göre Acun Ilıcalı adımını attı. Son karar çıkarken, finalden sonra büyük skandalın patlayacağı gözler önüne serildi! Özellikle Sadakatsiz dizisinin tutkunlarını heyecanlandıran bu gelişme şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…