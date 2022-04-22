Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Dönüyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamlarını sallıyor. Her bölümü büyük bir heyecanla biten Yargı dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Ali Seçkiner Alıcı’nın yeniden Yargı dizisinde gözükmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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