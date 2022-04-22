Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Dönüyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da şok gelişmeler yaşanıyor! Kısa bir süre önce cesedi bulunan Zafer karakterinin yeniden geleceği gündeme bomba gibi düştü. “Olmaz” denileni olduran Senarist Sema Ergenekon, ortalığı karıştırdı. Ortaya çıkan görselle birlikte milyonlar ise “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamlarını sallıyor. Her bölümü büyük bir heyecanla biten Yargı dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Ali Seçkiner Alıcı’nın yeniden Yargı dizisinde gözükmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.