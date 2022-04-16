Hadise’nin Başına Gelenler Çiğ Tavuğun Başına Gelmedi! Şimdide Haciz Şoku Yaşadı, Ortalık Karıştı! Düğünü Cenazeye Dönecek!

Geçtiğimiz aylarda 3 milyon liralık yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, hayranlarını mutluluktan ağlatmıştı. Kız isteme töreni ve nişan töreni yaptıkları konuşulan Hadise’nin imam nikahı kıydığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti ama Hadise bu iddialara “Özel hayatım hakkında hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise Hadise’nin düğün arifesinde yaşanan olay ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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