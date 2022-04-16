- 16 Nis 2022 - 19:49 G: 16 Nis 2022 - 20:08

Hadise’nin Başına Gelenler Çiğ Tavuğun Başına Gelmedi! Şimdide Haciz Şoku Yaşadı, Ortalık Karıştı! Düğünü Cenazeye Dönecek!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, hayranlarını derinden üzdü! Başına gelen olayla birlikte birçok kişi “Bu kadının başına gelenler çiğ tavuğun başına gelmedi” yorumları yapıldı. Şimdide düğününe haciz geleceği yönünde iddialar gündemi salladı! İşte milyonlara “Düğün cenazeye dönecek” yorumlarına neden olan o olay!

Geçtiğimiz aylarda 3 milyon liralık yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, hayranlarını mutluluktan ağlatmıştı. Kız isteme töreni ve nişan töreni yaptıkları konuşulan Hadise’nin imam nikahı kıydığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti ama Hadise bu iddialara “Özel hayatım hakkında hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise Hadise’nin düğün arifesinde yaşanan olay ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 19:49 Ankara- Yaşam

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