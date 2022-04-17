Survivor Ayşe İçin Yarışmanın Hiçbir Önemi Kalmadı! Ailesinden Gelen Acı Haber Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Valizini Aldığı Gibi Düzce’ye…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe için yarışmanın ve şampiyonluğun hiçbir önemi kalmadı! Ailesinden gelen acı haber sevenlerinin ve Ayşe Yüksel’in içine kurt düşürdü. Valizini aldığı gibi memleketi Düzce’ye gittiği konuşulan Ayşe Yüksel, sevenlerini büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi dün akşamda kaos ve heyecan tavan seviyedeydi. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele veren iki takımdan kazanan tarafsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Ayşe Yüksel’i yokluk adasına göndermeye karar vermişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Ayşe Yüksel yokluk mokluk dinlemedi, evine döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.