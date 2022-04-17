Survivor Ayşe İçin Yarışmanın Hiçbir Önemi Kalmadı! Ailesinden Gelen Acı Haber Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Valizini Aldığı Gibi Düzce’ye…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi dün akşamda kaos ve heyecan tavan seviyedeydi. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele veren iki takımdan kazanan tarafsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Ayşe Yüksel’i yokluk adasına göndermeye karar vermişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Ayşe Yüksel yokluk mokluk dinlemedi, evine döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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