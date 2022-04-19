- 19 Nis 2022 - 21:27

Survivor Ayşe İçin Yürekleri Burkan Haber! Ailesinden Gelen Acı Olay Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Valizini Aldığı Gibi Düzce’ye…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe için yarışmanın ve şampiyonluğun hiçbir önemi kalmadı! Ailesinden gelen acı haber sevenlerinin ve Ayşe Yüksel’in içine kurt düşürdü. Valizini aldığı gibi memleketi Düzce’ye gittiği konuşulan Ayşe Yüksel, sevenlerini büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi dün akşamda kaos ve heyecan tavan seviyedeydi. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele veren iki takımdan kazanan tarafsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Ayşe Yüksel’i yokluk adasına göndermeye karar vermişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Ayşe Yüksel yokluk mokluk dinlemedi, evine döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Nis 2022 - 21:27 Ankara- Yaşam

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