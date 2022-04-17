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17 Nis 2022 - 09:32

59’luk Seda Sayan Mini Etekten Vazgeçmiyor! 25 Yaş Küçük Müstakbel Kocası Kıskançlık Yarılacak; 18’likleri Çatlattı! “Ne Oldu Sana Bacım!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, 59 yaşında olmasına rağmen 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkarmayı başarıyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Seda Sayan, düğün öncesi öyle bir paylaşımda bulundu ki, kendisinden 25 yaş küçük müstakbel kocasının kıskançlıktan yarılacağına dair yorumlar gelmeye başladı. Binlerce kişi tarafından “Ne oldu sana bacım” yorumunu alan Seda Sayan, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…