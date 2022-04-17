59’luk Seda Sayan Mini Etekten Vazgeçmiyor! 25 Yaş Küçük Müstakbel Kocası Kıskançlık Yarılacak; 18’likleri Çatlattı! “Ne Oldu Sana Bacım!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, 59 yaşında olmasına rağmen 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkarmayı başarıyor. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Seda Sayan, düğün öncesi öyle bir paylaşımda bulundu ki, kendisinden 25 yaş küçük müstakbel kocasının kıskançlıktan yarılacağına dair yorumlar gelmeye başladı. Binlerce kişi tarafından “Ne oldu sana bacım” yorumunu alan Seda Sayan, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük biricik aşkı Çağlar Ökten’den evlenme teklifi almıştı. Sırılsıklam aşık olduğu her yerinden belli olan Seda Sayan, sevgilisiyle bir an önce evlenmek için nikah tarihlerini öne çektiğini açıklamıştı. Düğün hazırlığında olan Seda Sayan’ın eskisinden eser bırakmadığı görüldü! Bir deri bir kemik kalan Seda Sayan, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.