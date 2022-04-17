Masterchef Danilo Şefin Sevgilisi Ortaya Çıktı! Eski Eşiyle Benzerliği Tepkileri Arka Arkaya Yağdırdı! “Aynısıyla Sevgili Olacaktın, Neden Boşandın?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıldızını parlatan Danilo Zanna, tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim haline gelmişti. Geçtiğimiz dönemlerde Tuğçe Demirbilek’le boşanma kararı alan Danilo Zanna’nın yenide sevgilisi ortaya çıktı! Eski eşine benzerliği ise tepkileri arka arkaya yağdırdı! Birçok kişi “Aynısıyla sevgili olacaktın neden boşandın?” yorumlarında bulundu! Peki, Danilo Şefin yeni aşkı kim?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2. Sezon dahil olan Danilo Zanna, esprileriyle, sempatikliğiyle ve kırık Türkçe’siyle milyonları kendisine hayran bırakmıştı. Gelecek sezonda da yer alacağı bilinen Danilo Zanna, doğum gününde aşkını ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.