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22 Nis 2022 - 19:14

Masterchef Danilo Şefin Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu... Eski Eşiyle Benzerliği Tepkileri Arka Arkaya Yağdırdı! “Aynısıyla Sevgili Olacaktın, Neden Boşandın?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıldızını parlatan Danilo Zanna, tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim haline gelmişti. Geçtiğimiz dönemlerde Tuğçe Demirbilek’le boşanma kararı alan Danilo Zanna’nın yenide sevgilisi ortaya çıktı! Eski eşine benzerliği ise tepkileri arka arkaya yağdırdı! Birçok kişi “Aynısıyla sevgili olacaktın neden boşandın?” yorumlarında bulundu! Peki, Danilo Şefin yeni aşkı kim?