- 22 Nis 2022 - 19:13

Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemi Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarında yer alan Survivor yarışmasında adını parlatan Batuhan Karacakaya’nın defteri kapandı ve yarışmada kalemini kırdırdı! Binlerce kişi tarafından son hamlesiyle ayıplanan Batuhan Karacakaya’ya birçok kişi “Evine dönsen de olur” yorumlarında bulundular! Şampiyonluğa elleriyle veda eden Batuhan Karacakaya, sinir krizlerini patlatarak yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için kıyasıya mücadele eden iki takımdan kazanan tarafsa Ünlüler takımı olmuştu. Sayıca az kalan ve kemik kadroya ulaşan Ünlüler takımı, istedikleri yarışmacıyı seçtiklerinden dolayı kazanma riskini daha çok artırıyor! Peki, Survivor Batuhan ne yaptı?

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22 Nis 2022 - 19:13 Ankara- Yaşam

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