Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemini Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için kıyasıya mücadele eden iki takımdan kazanan tarafsa Ünlüler takımı olmuştu. Sayıca az kalan ve kemik kadroya ulaşan Ünlüler takımı, istedikleri yarışmacıyı seçtiklerinden dolayı kazanma riskini daha çok artırıyor! Peki, Survivor Batuhan ne yaptı?

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