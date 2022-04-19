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19 Nis 2022 - 21:31

Survivor All Star Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oluyor! Acun Ilıcalı Takımları Hallaç Pamuğu Gibi Dağıttı! Nisa, Ogeday, Atakan, Ayşe, Adem… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takım değişiklikleri için tüm çalışmalar başladı! Yeni takımlar ifşa edilirken; Acun Ilıcalı’nın en büyük sırrı da devre dışı bırakıldı! Nisa, Ogeday ve Atakan gibi hayran kitlesi çok olan isimlerin hangi takımda olduğunu görenler ise büyük bir şok yaşadı ve “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?