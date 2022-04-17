- 17 Nis 2022 - 22:50

Survivor All Star Yarışmasında Yeni Takımlar İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Tüm Sırrı Devre Dışı Bıraktı! Nisa, Ogeday, Atakan… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takım değişiklikleri için tüm çalışmalar başladı! Yeni takımlar ifşa edilirken; Acun Ilıcalı’nın en büyük sırrı da devre dışı bırakıldı! Nisa, Ogeday ve Atakan gibi hayran kitlesi çok olan isimlerin hangi takımda olduğunu görenler ise büyük bir şok yaşadı ve “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde ayrı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da Ünlüler takımı elene elene 8 kişiye kadar düşmüştü. Barış Murat Yağcı ve Adem Kılıççı’nın yaşamış olduğu sakatlıkla birlikte Acun Ilıcalı’da çalışmalara başladı! Peki, hangi isimler hangi takımda?

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17 Nis 2022 - 22:50 Ankara- Yaşam

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