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17 Nis 2022 - 23:33

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Geri Dönüyor! Demir Yaman’dan Sonra Kerem Alışık’ta İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan müjdeli haber geldi! Kerem Alışık’ın hayat verdiği Fekeli karakterinin yeniden diziye döneceği ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın diziye giriş yapacağı gündeme bomba gibi düşmüştü ama Fekeli karakteri herkese sürpriz oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…