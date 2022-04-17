Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Geri Dönüyor! Demir Yaman’dan Sonra Kerem Alışık’ta İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan müjdeli haber geldi! Kerem Alışık’ın hayat verdiği Fekeli karakterinin yeniden diziye döneceği ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın diziye giriş yapacağı gündeme bomba gibi düşmüştü ama Fekeli karakteri herkese sürpriz oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor! Hikayenin sonuna gelinmesiyle birlikte final bayraklarını göndere yavaş yavaş çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sürprizlerde arka arkaya veriliyor! Peki, Kerem Alışık yeniden diziye dönüyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.