Survivor Nisa ve Yağmur Ağız Burun Kavga Etti! Nisa Suratına Suratına Yapıştırdı; 83 Milyon Rahatladı! “Az Bile Sana!” Yolun Sonu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da saç baş kavga edildiği gündeme bomba gibi düştü. Nisa ve Yağmur arasında çıkan şok edici kavga dengeleri değiştirdi. Nisa Bölükbaşı sessizliğini korumayıp Yağmur’un yüzüne yüzüne yapıştırınca adeta 83 milyon rahatladı! Birçok kişi ise Yağmur’a tepkisini koyarak; “Az bile sana” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor’da Ünlüler takımı yine oyunu kazanmıştı. Gönüllüler takımında çıkan iç karışıklıklara bir yenisi eklendi ve Nisa ve Yağmur resmen birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.