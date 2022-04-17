- 17 Nis 2022 - 12:57 G: 17 Nis 2022 - 13:10

Survivor Nisa ve Yağmur Ağız Burun Kavga Etti! Nisa Suratına Suratına Yapıştırdı; 83 Milyon Rahatladı! “Az Bile Sana!” Yolun Sonu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da saç baş kavga edildiği gündeme bomba gibi düştü. Nisa ve Yağmur arasında çıkan şok edici kavga dengeleri değiştirdi. Nisa Bölükbaşı sessizliğini korumayıp Yağmur’un yüzüne yüzüne yapıştırınca adeta 83 milyon rahatladı! Birçok kişi ise Yağmur’a tepkisini koyarak; “Az bile sana” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor’da Ünlüler takımı yine oyunu kazanmıştı. Gönüllüler takımında çıkan iç karışıklıklara bir yenisi eklendi ve Nisa ve Yağmur resmen birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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