Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem Çocuğu Yeniden Bıraktı! Defne Şimdi Çılgına Dönecek; Pişmanlıkları Boyunu Aştı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının yeni fenomen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk’da her şey yerle bir oldu! Meryem’in bir bölüm önce çaldığı bebeği şimdide geri teslim ettiği yönünde iddialar ortaya çıktı! Defne’nin şimdi çılgına döneceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; pişmanlıktan kavrulduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Sacide Taşaner gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi her Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya başladı. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem hatasından döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.