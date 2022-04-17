- 17 Nis 2022 - 23:35

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Yalancı Meryem Çocuğu Geri Bırakacak! Defne Şimdi Çılgına Dönecek; Pişmanlıkları Boyunu Aştı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının yeni fenomen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk’da her şey yerle bir oldu! Meryem’in bir bölüm önce çaldığı bebeği şimdide geri teslim ettiği yönünde iddialar ortaya çıktı! Defne’nin şimdi çılgına döneceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; pişmanlıktan kavrulduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Sacide Taşaner gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi her Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya başladı. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem hatasından döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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