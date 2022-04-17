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17 Nis 2022 - 23:35

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Yalancı Meryem Çocuğu Geri Bırakacak! Defne Şimdi Çılgına Dönecek; Pişmanlıkları Boyunu Aştı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının yeni fenomen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk’da her şey yerle bir oldu! Meryem’in bir bölüm önce çaldığı bebeği şimdide geri teslim ettiği yönünde iddialar ortaya çıktı! Defne’nin şimdi çılgına döneceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; pişmanlıktan kavrulduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…