Benzin, Dizel ve LPG Alacaklara Son Dakika Bilgisi Geldi! 40 Lira İndirim Anında Yapılıyor! Son Gün Ortaya Çıktı! Kuyruklar Fizan’a Kadar…
Artan zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biriside akaryakıt olmuştu. Araç sahipleri; aracın olası sorunlarında verecek parayı bir şekilde tamamlıyorlar ama akaryakıta artık para yetişmez hale geldi. Zamlardan kaçınmak ve indirimli akaryakıt almak isteyenlere ise son dakika bilgisi resmen ulaştı. Anında 40 lira indirimin yapılacağı ortaya çıkarken; son gün verildi. Bununla birlikte aracını alanlar indirimli akaryakıt almak adına adeta Fizan’a kadar kuyruk oluşturdu! İşte merak edilen detaylar!
Petrol Ofisi cephesinden çok önemli bir açıklama resmen yapıldı! benzin motorin ve LPG alacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren bu olayda indirim haberi verildi. 1 Nisan tarihiyle başlayan bu kampanyanın son gününün ise 15 Mayıs olduğu açıklandı! Peki, indirimli akaryakıt nasıl alınır?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.