Benzin, Dizel ve LPG Alacaklara Son Dakika Bilgisi Geldi! 40 Lira İndirim Anında Yapılıyor! Son Gün Ortaya Çıktı! Kuyruklar Fizan’a Kadar…

Petrol Ofisi cephesinden çok önemli bir açıklama resmen yapıldı! benzin motorin ve LPG alacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren bu olayda indirim haberi verildi. 1 Nisan tarihiyle başlayan bu kampanyanın son gününün ise 15 Mayıs olduğu açıklandı! Peki, indirimli akaryakıt nasıl alınır?

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