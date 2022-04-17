- 17 Nis 2022 - 14:24 G: 17 Nis 2022 - 14:25

Benzin, Dizel ve LPG Alacaklara Son Dakika Bilgisi Geldi! 40 Lira İndirim Anında Yapılıyor! Son Gün Ortaya Çıktı! Kuyruklar Fizan’a Kadar…

Artan zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biriside akaryakıt olmuştu. Araç sahipleri; aracın olası sorunlarında verecek parayı bir şekilde tamamlıyorlar ama akaryakıta artık para yetişmez hale geldi. Zamlardan kaçınmak ve indirimli akaryakıt almak isteyenlere ise son dakika bilgisi resmen ulaştı. Anında 40 lira indirimin yapılacağı ortaya çıkarken; son gün verildi. Bununla birlikte aracını alanlar indirimli akaryakıt almak adına adeta Fizan’a kadar kuyruk oluşturdu! İşte merak edilen detaylar!

Petrol Ofisi cephesinden çok önemli bir açıklama resmen yapıldı! benzin motorin ve LPG alacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren bu olayda indirim haberi verildi. 1 Nisan tarihiyle başlayan bu kampanyanın son gününün ise 15 Mayıs olduğu açıklandı! Peki, indirimli akaryakıt nasıl alınır?

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17 Nis 2022 - 14:24 Ankara- Yaşam

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