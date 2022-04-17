Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım İfşalandı! Eleme Potasına Giden İsim Nisa Mı, Barış Mı? Acun Medya Şoku Yaşattı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da üçüncü dokunulmazlığın sahibi ifşa edildi! Kazanan takım ortaya çıkarken; ağızlarda açık kaldı! Eleme potasına giden ismin Nisa ya da Barış olduğu yönünde yorumlar gelirken; Acun Medya büyük şoku yaşattı! Ağızların açık kalmasına neden olan bu durum dengeleri değiştirdi! İşte Survivor All Star yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan üçüncü dokunulmazlığın kazananı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da dokunulmazlık için iki takımda karşı karşıya gelmişti. 2. Dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olurken; eleme potasına giden isimse Ayşe Yüksel olmuştu. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde eleme potasına gidecek isim kim oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.