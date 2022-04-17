- 17 Nis 2022 - 23:24 G: 17 Nis 2022 - 23:25

Survivor All Star’da Eleme Adayı İfşalandı! Yok Artık, Neler Oluyor! Eleme Potasına Giden İsim Nisa Mı, Barış Mı? Acun Medya Şoku Yaşattı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da üçüncü dokunulmazlığın sahibi ifşa edildi! Kazanan takım ortaya çıkarken; ağızlarda açık kaldı! Eleme potasına giden ismin Nisa ya da Barış olduğu yönünde yorumlar gelirken; Acun Medya büyük şoku yaşattı! Ağızların açık kalmasına neden olan bu durum dengeleri değiştirdi! İşte Survivor All Star yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan üçüncü dokunulmazlığın kazananı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da dokunulmazlık için iki takımda karşı karşıya gelmişti. 2. Dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olurken; eleme potasına giden isimse Ayşe Yüksel olmuştu. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde eleme potasına gidecek isim kim oldu?

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17 Nis 2022 - 23:24 Ankara- Yaşam

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