Camdaki Kız Nalan’ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Paranın Gücü!” Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıkınca Kriz Üzerine Kriz Yaşandı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, değişimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Ağızları açık bırakan Burcu Biricik, “Paranın gücü” dedirtti. Hiç görülmemiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok kişi kriz çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarını sallıyordu. Camdaki Kız dizisiyle birlikte yıldızı bir kez daha parlayan Burcu Biricik’in hiç görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.