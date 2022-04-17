- 17 Nis 2022 - 15:04 G: 17 Nis 2022 - 15:11

Camdaki Kız Nalan’ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Paranın Gücü!” Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıkınca Kriz Üzerine Kriz Yaşandı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, değişimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Ağızları açık bırakan Burcu Biricik, “Paranın gücü” dedirtti. Hiç görülmemiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok kişi kriz çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarını sallıyordu. Camdaki Kız dizisiyle birlikte yıldızı bir kez daha parlayan Burcu Biricik’in hiç görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 15:04 Ankara- Yaşam

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