Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Nis 2022 - 15:04

Camdaki Kız Nalan’ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Paranın Gücü!” Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıkınca Kriz Üzerine Kriz Yaşandı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, değişimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Ağızları açık bırakan Burcu Biricik, “Paranın gücü” dedirtti. Hiç görülmemiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok kişi kriz çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…