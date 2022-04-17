Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş!
Vatandaşın sırtına binen zamlara rest Tarım Kredi Market’ten geldi. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dolar kurunda mümkün olmayan bir yükseliş yaşanmıştı. Kurdaki bu yükselişte doğrudan gıda, giyim ve birçok sektörün fiyat değişimi yapmasına neden olmuştu. Tarım Kredi Market, Rusya – Ukrayna Savaşı’nın getirisi olan zamları dinlemeyerek; şok bir indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gün geçtikçe market üründeki zamlarda vatandaşın cebinden fazla para çıkarmasına neden oldu. Önceden 10 liraya alınan bir ürün, 1 hafta arayla 20 liraya daha sonra ise 50 liraya alınır hale gelmişti. Kıt kanaat geçinen vatandaşın market ürünlerinde yanında olduğunu gösteren Tarım Kredi Market, şok etkisi yaratacak bir indirime imzasını attı. Ayçiçek yağı, un ve bakliyat gibi temel ürünlerde muhteşem kampanyalar düzenleyen Tarım Kredi Market, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları
Ayçiçek Yağı 1 LT:35.90 TL
Ayçiçek Yağı 2 LT:69.90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 2 LT:63.90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 5 Kg: 145.90 TL
Tarım Kredi Ramazan Paketi: 169 TL
Anadolu Nohut 1 Kg: 17.90 TL
Anadolu Osmancık Prinç : 13.90 TL
Anadolu Osmancık Prinç 2.5 KG : 35.50 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur: 8.55 TL
Anadolu Kuru Fasulye: 25.00 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek: 18.15 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek 2.5 KG: 48.90 TL
Anadolu Patlatmalık Mısır: 9.30 TL
Anadolu Tel Şehriye: 4.90 TL
Anadolu Arpa Şehriye: 4.15 TL
Anadolu Burgu Makarna: 4.15 TL
Anadolu Uzun Makarna: 4.15 TL
Anadolu Spagetli Makarna: 4.15 TL
Domates Salçası 1.6 Kg:29.90 TL
Kuru Soğan: 3.50 TL
Patates: 5.95 TL
Türk Şeker 5 Kg: 55.50 TL
Anadolu Özel Amaçlı Buğday Unu 10 KG: 80.90 TL
Anadolu Özel Amaçlı Buğday Unu 5 KG: 45.00 TL
Dana Kıyma : 83.00 TL
Dana Kuşbaşı: 92.00 TL
Tavuk Sarma : 44.90 TL
Tavuk Baget: 41.90 TL
Tavuk But: 33.90 TL
Tavuk But Kalçalı: 33.90 TL
Tavuk Kanat: 43.90 TL
Tavuk Fileto: 55.00 TL
Tavuk Göğüs: 33.90 TL
Köy Tav Ördek: 99.90 TL
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.