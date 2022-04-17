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17 Nis 2022 - 23:37

Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş!

Vatandaşın sırtına binen zamlara rest Tarım Kredi Market’ten geldi. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dolar kurunda mümkün olmayan bir yükseliş yaşanmıştı. Kurdaki bu yükselişte doğrudan gıda, giyim ve birçok sektörün fiyat değişimi yapmasına neden olmuştu. Tarım Kredi Market, Rusya – Ukrayna Savaşı’nın getirisi olan zamları dinlemeyerek; şok bir indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…