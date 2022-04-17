Survivor Yasin Obuz Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Gönüllüler Takımını Tek Tak Patlattı; Kulakları Deldi! Sosyal Medya Sallanıyor! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacısı olan Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü! Gönüllüler takımını tek tek patlatan Yasin Obuz, kulakları deldi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında sosyal medyayı salladı! Peki, Yasin Obuz nasıl bir paylaşımda bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Yasin Obuz ise yarışmadan günler önce yarışmadan ayrılmıştı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince; Ayşe Yüksel eleme potasına giden isim olmuştu. Bunun üzerine Yasin Obuz şok bir paylaşımda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.