Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Nis 2022 - 22:53

Survivor Yasin Obuz Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Gönüllüler Takımını Tek Tak Patlattı; Kulakları Deldi! Sosyal Medya Sallanıyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacısı olan Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü! Gönüllüler takımını tek tek patlatan Yasin Obuz, kulakları deldi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında sosyal medyayı salladı! Peki, Yasin Obuz nasıl bir paylaşımda bulundu?