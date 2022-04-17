- 17 Nis 2022 - 23:52

Hande Erçel Kerem Bürsin'i Sildi Attı! Kaan Yıldırım’la Sarmaş Dolaş, Öpüş Koklaş Gözüktü! “Hani Evlenecektiniz?” Gelinlik Hayalleri…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, Kerem Bürsin’i unuttuğunu bir kez daha gösterdi. Masallardaki gibi bir aşk yaşadıklarını her seferinde kanıtlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı almıştı. Hande Erçel ise kısa bir süre önce yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Şimdi ise sarmaş dolaş ve öpüş koklaş görüntüleri ağızları açık bıraktı! İşte milyonlara “Hani evlenecektiniz?” yorumlarını yaptıran o olay…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk sezonunun bitimiyle birlikte baş başa Maldivler tatili yapmaya gitmişlerdi! İkili tatil sonrasında ise ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. Aşk iddialarını her seferinde reddeden ikili el ele görüntülenince aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Kerem Bürsin’i çoktan unutan bir halde görüntülendi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 23:52 Ankara- Yaşam

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