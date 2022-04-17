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17 Nis 2022 - 23:52

Hande Erçel Kerem Bürsin'i Sildi Attı! Kaan Yıldırım’la Sarmaş Dolaş, Öpüş Koklaş Gözüktü! “Hani Evlenecektiniz?” Gelinlik Hayalleri…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, Kerem Bürsin’i unuttuğunu bir kez daha gösterdi. Masallardaki gibi bir aşk yaşadıklarını her seferinde kanıtlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı almıştı. Hande Erçel ise kısa bir süre önce yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Şimdi ise sarmaş dolaş ve öpüş koklaş görüntüleri ağızları açık bıraktı! İşte milyonlara “Hani evlenecektiniz?” yorumlarını yaptıran o olay…