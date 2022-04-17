- 17 Nis 2022 - 22:55

Acun Ilıcalı’ya Survivor’da Hayatının Resti Çekildi! Hiç Affetmedi; Takır Takır Açıkladı! Evrim Keklik Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patladı! Acun Ilıcalı’ya hayatının resti çekilirken; Survivor izleyicisi neye uğradığını şaşırdı kaldı! O isim asla affetmedi ve her şeyi takır takır açıkladı! Evrim Keklik açtı ağzını, yumdu gözünü! Acun Ilıcalı bile neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen Survivor All Star yarışmasında Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel yokluk adasına giden isim olmuştu. Evrim Keklik yokluktan döner dönmez öyle bir yorumda bulundu ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

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