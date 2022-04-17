Acun Ilıcalı’ya Survivor’da Hayatının Resti Çekildi! Hiç Affetmedi; Takır Takır Açıkladı! Evrim Keklik Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patladı! Acun Ilıcalı’ya hayatının resti çekilirken; Survivor izleyicisi neye uğradığını şaşırdı kaldı! O isim asla affetmedi ve her şeyi takır takır açıkladı! Evrim Keklik açtı ağzını, yumdu gözünü! Acun Ilıcalı bile neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen Survivor All Star yarışmasında Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel yokluk adasına giden isim olmuştu. Evrim Keklik yokluktan döner dönmez öyle bir yorumda bulundu ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.