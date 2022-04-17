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17 Nis 2022 - 22:55

Acun Ilıcalı’ya Survivor’da Hayatının Resti Çekildi! Hiç Affetmedi; Takır Takır Açıkladı! Evrim Keklik Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patladı! Acun Ilıcalı’ya hayatının resti çekilirken; Survivor izleyicisi neye uğradığını şaşırdı kaldı! O isim asla affetmedi ve her şeyi takır takır açıkladı! Evrim Keklik açtı ağzını, yumdu gözünü! Acun Ilıcalı bile neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…