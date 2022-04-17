- 17 Nis 2022 - 22:55

Hadise Asilliğini ve Zarafetini Konuşturdu! 3 Milyon Liralık Yüzüğüyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “İmam Nikahı Yaramış!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Asilliğini ve zarafetini konuşturan güzel şarkıcı, 3 milyonluk yüzüğüyle adeta şov yaptı! bir bakanın bir daha baktığı paylaşımına hayranları ise “İmam nikahı yaramış” yorumlarında bulundu! Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi iş adamı Mehmet Dinçerler’den sürpriz evlenme teklifi alan Hadise, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Evlenme teklifinden hemen sonra ise güzel isim isteme töreni ve nişan yapmıştı. Nişan töreninde çalışanlara sözleşme imzalatan Hadise, hiçbir görselin ya da sesin dışarıya çıkmasını istememişti ama çok geçmeden İstanbul’da konser vermiş ve nişan görüntülerini hayranlarıyla paylaşmıştı. Şimdi ise Hadise, asilliğini konuşturan bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

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