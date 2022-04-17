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17 Nis 2022 - 22:55

Hadise Asilliğini ve Zarafetini Konuşturdu! 3 Milyon Liralık Yüzüğüyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “İmam Nikahı Yaramış!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Asilliğini ve zarafetini konuşturan güzel şarkıcı, 3 milyonluk yüzüğüyle adeta şov yaptı! bir bakanın bir daha baktığı paylaşımına hayranları ise “İmam nikahı yaramış” yorumlarında bulundu! Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?