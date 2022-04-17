Hadise Asilliğini ve Zarafetini Konuşturdu! 3 Milyon Liralık Yüzüğüyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “İmam Nikahı Yaramış!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Asilliğini ve zarafetini konuşturan güzel şarkıcı, 3 milyonluk yüzüğüyle adeta şov yaptı! bir bakanın bir daha baktığı paylaşımına hayranları ise “İmam nikahı yaramış” yorumlarında bulundu! Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi iş adamı Mehmet Dinçerler’den sürpriz evlenme teklifi alan Hadise, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Evlenme teklifinden hemen sonra ise güzel isim isteme töreni ve nişan yapmıştı. Nişan töreninde çalışanlara sözleşme imzalatan Hadise, hiçbir görselin ya da sesin dışarıya çıkmasını istememişti ama çok geçmeden İstanbul’da konser vermiş ve nişan görüntülerini hayranlarıyla paylaşmıştı. Şimdi ise Hadise, asilliğini konuşturan bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.