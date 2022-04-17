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17 Nis 2022 - 22:55

Survivor Anıl ve Berkan’a Şok Tokat! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Twitter, Instagram Sallanıyor! “Sonuna Kadar…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini bir kez daha parlatan Anıl Berk Baki ve Berkan Karabulut’a skandal bir tokat gibi çarptı! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan isim, 8,9 şiddetinde deprem yaratan Survivor Panorama sunucusunun sözleri Twitter ve Instagram sallanmaya başladı! Birçok kişi ise “Sonsuza kadar haklı” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…