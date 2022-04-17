Survivor Anıl ve Berkan’a Şok Tokat! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Twitter, Instagram Sallanıyor! “Sonuna Kadar…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini bir kez daha parlatan Anıl Berk Baki ve Berkan Karabulut’a skandal bir tokat gibi çarptı! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan isim, 8,9 şiddetinde deprem yaratan Survivor Panorama sunucusunun sözleri Twitter ve Instagram sallanmaya başladı! Birçok kişi ise “Sonsuza kadar haklı” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gönüllüler takımı bir yarışmacıyı daha potaya göndermek zorunda kalmıştı. Oyunlarda üst seviye bir performans gösteren Ünlüler takımı, Gönüllüler takımını paramparça etmeye devam ediyorlardı. Son bölümüyle birlikte Ayşe Yüksel eleme potasına gönderilen isim olmuştu! Şimdi ise büyük skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.