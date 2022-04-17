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17 Nis 2022 - 22:55

Mahkum Dizisinin Sasha’sı Açıldı Saçıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Azıcık Edep!” Göbek Deliğine Kadar Açılan…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, dekolteli kıyafetiyle ağızları açık bıraktı! Öyle bir elbise giydi ki, sosyal medya sallanıyor! Binlerce kişi tarafından tepki alan Hayal Köseoğlu’na “Azıcık edep” yorumlarını yaptılar! Göbek deliğine kadar açılan dekolteli bir kıyafet giyen Mahkum dizisinin Sasha’sı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…