Mahkum Dizisinin Sasha’sı Açıldı Saçıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Azıcık Edep!” Göbek Deliğine Kadar Açılan…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, dekolteli kıyafetiyle ağızları açık bıraktı! Öyle bir elbise giydi ki, sosyal medya sallanıyor! Binlerce kişi tarafından tepki alan Hayal Köseoğlu’na “Azıcık edep” yorumlarını yaptılar! Göbek deliğine kadar açılan dekolteli bir kıyafet giyen Mahkum dizisinin Sasha’sı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter ve Tugay Mercan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum dizisi her Perşembe akşamına damgasını vuruyor. Dikkatleri üzerine çeken Mahkum dizisinde çok sevilen bir karaktere hayat veren Hayal Köseoğlu, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.