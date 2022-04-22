Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Nis 2022 - 19:11

Şeyma Subaşı Biricik Sevgilisi Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, aşk çemberinin içerisinde daraldıkça daralmaya başladı! Evlilik arifesine girdiği Mısırlı iş adamı Meedo’nun barışmak için her yolu denediği gündeme bomba gibi düştü. Araya aile büyükleri de iddialar gündeme gelirken; yaşanan son olay akıl – beyin bırakmadı! Gönderme üzerine gönderme yapan Meedo, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…