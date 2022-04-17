Şeyma Subaşı’yı Mısırlı Meedo Unutamadı! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, aşk çemberinin içerisinde daraldıkça daralmaya başladı! Evlilik arifesine girdiği Mısırlı iş adamı Meedo’nun barışmak için her yolu denediği gündeme bomba gibi düştü. Araya aile büyükleri de iddialar gündeme gelirken; yaşanan son olay akıl – beyin bırakmadı! Gönderme üzerine gönderme yapan Meedo, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ününe ün katmıştı. Acun Ilıcalı’yla bir yıl kadar evli kalan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido’yla bir aşk yaşamış ama daha sonra ayrılmıştı. Mısırlı iş adamı Meedo’yla bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde nişanı atma kararı almıştı. Şimdi ise şok olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.