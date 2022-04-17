- 17 Nis 2022 - 23:51

Şeyma Subaşı’yı Mısırlı Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, aşk çemberinin içerisinde daraldıkça daralmaya başladı! Evlilik arifesine girdiği Mısırlı iş adamı Meedo’nun barışmak için her yolu denediği gündeme bomba gibi düştü. Araya aile büyükleri de iddialar gündeme gelirken; yaşanan son olay akıl – beyin bırakmadı! Gönderme üzerine gönderme yapan Meedo, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ününe ün katmıştı. Acun Ilıcalı’yla bir yıl kadar evli kalan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido’yla bir aşk yaşamış ama daha sonra ayrılmıştı. Mısırlı iş adamı Meedo’yla bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde nişanı atma kararı almıştı. Şimdi ise şok olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 23:51 Ankara- Yaşam

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