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17 Nis 2022 - 19:52

Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı! Twitter Kararını O İsimden Yana Kullandı; Ortalık Karıştı! Ne Barış, Ne Nisa, Ne Batuhan…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon resmen ortaya çıktı. Henüz yarışmanın beşinci ayında bile değiliz ama Survivor yarışmasının şampiyon olma adayları tek tek listelendi. Twitter üzerinde yapılan bir anketle birlikte milyonlar kararını o isimden yana kullandı. Liste ortaya çıkarken ilk sırada ise ne Barış yer aldı, ne Nisa ne de Batuhan! İşte merak edilen tüm detaylar…