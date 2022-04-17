- 17 Nis 2022 - 19:52 G: 17 Nis 2022 - 20:19

Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı! Twitter Kararını O İsimden Yana Kullandı; Ortalık Karıştı! Ne Barış, Ne Nisa, Ne Batuhan…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon resmen ortaya çıktı. Henüz yarışmanın beşinci ayında bile değiliz ama Survivor yarışmasının şampiyon olma adayları tek tek listelendi. Twitter üzerinde yapılan bir anketle birlikte milyonlar kararını o isimden yana kullandı. Liste ortaya çıkarken ilk sırada ise ne Barış yer aldı, ne Nisa ne de Batuhan! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor’da kazanan taraf Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımının konseyinde ise Evrim Keklik’ten sonra potaya giden isim Ayşe Yüksel olmuştu. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve yarışmanın şampiyonu resmen belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Nis 2022 - 19:52 Ankara- Yaşam

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