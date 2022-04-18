ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!

Ankara 18 Nisan 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su çalışmaları nedeniyle sık sık kesintilerin etkisi altında kalan Ankaralılar, bugün de aynı kesintilerin olumsuz etkilerini yaşamaya devam ediyor. Konuyla ilgili çalışmaları yürüten ASKİ ise, bugün için gerekli bilgilendirmeyi yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 18 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 18 Nisan Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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